موقف مؤثر من والد أنغام في يوم ميلادها

المواطن - متابعة

حرص الموسيقار محمد علي سليمان على معايدة ابنته النجمة أنغام في يوم ميلادها الذي وافق أمس 19 يناير.

وكتب والد المطربة الشهيرة أنغام عدة معايدات مؤثرة كشفت أن خلافهما انتهى بلا رجعة.

وقال والد أنغام في يوم ميلادها عبر حسابه على الفيسبوك: “19 يناير يوم ميلاد حبيبة بابا أنغام أم حبايب جده عمر وعبد الرحمن وياسين ابن المرحومة غنوة حبيبتنا .. أطال الله في عمرك حبيبة بابا وزادك نجاحاً وتوفيقاً ومحبة العالم أجمع بعون الله تعالى”.

كما نشر والد أنغام معايدة أخرى لها قائلاً: “كل عام وأنت بخير حبيبة بابا أنغام”، وتفاعل متابعوه بشدة مع كلماته المؤثرة مشيرين إلى أن الخلاف بينهما انتهى للأبد.

وكانت العلاقة بين المطربة أنغام ووالدها متوترة لأسباب لم تُعلن بشكل صريح، إلا أن تقارير صحفية أشارت بزوال الخلاف نهائياً مع وفاة شقيقتها الفنانة غنوة في حادث أليم، فعادت العلاقة بينهما على أكمل وجه، خاصة وأن الموسيقار والدها عانى من أزمة نفسية على إثر موت ابنته المفاجئ.

ومن المعروف عن أنغام عدم حديثها عن حياتها الشخصية أو العائلية في الإعلام، إلا أن وفاة شقيقتها مثّل نقطة مؤلمة في حياتها، وهذا ما ظهر للجمهور خلال بكائها على المسرح أثناء غنائها أغنية “الفرح غايب” في أول حفل لها بعد حالة الحداد التي فرضتها بعد رحيل غنوة.