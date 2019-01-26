موناكو يُصحح الخطأ القاتل بعد 3 أشهر

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي موناكو الفرنسي في الساعات الأولى من صباح اليوم، تعيين المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم من جديد مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للمدرب الفرنسي تيري هنري.

وجاءت إقالة تيري هنري من تدريب موناكو بسبب النتائج الكارثية التي حققها الفريق تحت قيادته خلال آخر ثلاثة أشهر منذ تعيين هنري مدربًا لفريق الإمارة في أكتوبر من عام 2018.

ولم ينجح تيري هنري والذي كان واحدًا من نجوم الكرة الفرنسية آخر 23 عامًا في فرض أسلوبه على نادي موناكو، حيث تكبّد الفريق خسائر فادحة وبأرقام لا تُصدق، مثل خسارته من نادي ستراسبورج في الدوري الفرنسي بخماسية مقابل هدف، كذلك توديعه لبطولة كأس فرنسا على يد نادي ميتز.

ويعتبر حظ موناكو جيدًا للغاية، بنجاحه في التعاقد مع ليوناردو جارديم والذي كان قاب قوسين أو أدنى من تدريب نادي النصر السعودي خلال الفترة الأخيرة، لكن جارديم لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النصر ليصبح حرًا حتى عاد لتدريب نادي موناكو من جديد.

ويذكر أن آخر محطات هنري التدريبية قبل توليه مهمة تدريب موناكو، كانت بالعمل في الجهاز التدريبي لمنتخب بلجيكا كمساعد.