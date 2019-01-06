“موهبة” تفتح باب التسجيل في مسابقة الكانجارو 2019 لمدة شهرين

المواطن - واس

فتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، باب التسجيل في مسابقة “الكانجارو للرياضيات” لعام 2019م، التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأعلنت “موهبة” عن فتح باب التسجيل لمدة شهرين خلال الفترة من الأول من يناير الجاري وحتى 28 من فبراير المقبل، لجميع طلبة مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية.

ودعت “موهبة” المدارس للتسجيل في المسابقة، لتعزيز الشغف بمادة الرياضيات، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات.

وتشمل آلية التسجيل في مسابقة الكانجارو للرياضيات خطوات عدة، تتضمن تسجيل الطالب أولا في موقع “موهبة” الإلكتروني على الرابط: ‏https://login.mawhiba.org/Check/RegisterationPage.aspx ، ومن ثم التسجيل عن طريق الموقع المخصص للمسابقة الخاص بالمملكة العربية السعودية من خلال الرابط:

http://www.kangarooksa.com أو عبر رابط التسجيل المباشر داخل موقع الكانجارو: http://www.kangarooksa.com/RegistrationsToExams/Create?ForTesting=T9hXruUic ، ويمكن للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الحصول على المعلومات الخاصة بالمسابقة وآليتها وشروطها ونماذج الاختبارات كافة، والجدول الزمني لمراحل المسابقة عبر الموقع الرسمي للمسابق، على أن يكون موعد الاختبار في المسابقة في 23 مارس 2019م.

وسيتسلم الطلبة المشاركون في الاختبار كتيّب المسابقة وهداياهم التذكارية يوم الاختبار مع نموذج خاص للإجابة، ليتم تصحيحها إلكترونياً وسيتمكن كل طالب من الدخول على موقع

المسابقة للاطلاع على الدرجة التي حصل عليها وقت إعلان النتائج مع شهادة المشاركة الموقعة من اللجنة الدولية للمسابقة، وفي حال تحقيق الطالب ميدالية سوف تظهر له أيضا شهادة الميدالية التي حصل عليها، ثم يتم إرسال الميدالية مباشرة لمدرسة الطالب لتسليمها إياه.

وتعد مسابقة الكانجارو أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث

الثانوي.

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