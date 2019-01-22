مياه المالديف تبتلع السائحين

مياه المالديف تبتلع السائحين

2019/01/22
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

طلبت سلطات السياحة في المالديف من مشغلي المنتجعات في كافة جزر الأرخبيل التنبه لسلامة السائحين، بعد وفاة 5 أشخاص غرقًا في غضون أسبوع واحد، بحسب ما أكد مسؤولون، اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون في القطاع السياحي: إنه طُلب من المنتجعات في الأرخبيل الاثنين أن تراقب عن كثب زبائنها؛ حرصًا على سلامتهم بعد تزايد عدد الوفيات.

ونسبت أسباب الغرق إلى تيارات قوية ناجمة عن رياح موسمية شمالية- شرقية، في بلد تعد فيه مثل هذه الحوادث نادرة وقليلة.

ويزور قرابة 1.4 مليون سائح جزر المالديف كل عام، وتظهر الأرقام الحكومية الأخيرة أن 31 شخصًا قضوا غرقًا في 2017.



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