ميداليات وجوائز في مسابقة المهارات.. وتقني القصيم يستقبل طلبات المشاركة

المواطن - القصيم

تعتزم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم تنظيم مسابقة المهارات، برعاية كريمة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وذلك بمقر الكلية التقنية للبنين بمدينة بريدة، والكلية التقنية للبنات بمحافظة الرس، في يومي الثلاثاء والأربعاء 7- 8/ 6/ 1440هـ.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني، محمد بن صالح المذن، بأن المسابقة تحظى بدعم مباشر من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وسعادة نائبه للتدريب، وبإشراف الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات.

وأضاف المذن أن المسابقة تأتي لتسويق التدريب التقني والمهني، وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يُحْدِثَهُ التدريب التقني والمهني على المستويين العام والشخصي، مبينًا أن المسابقة تستهدف فئة الشباب السعودي من الجنسين من جميع مراحل التعليم الجامعي والعام والتقني، وذلك بجوائز تصل إلى أكثر من 72 ألف ريال، بالإضافة إلى ميداليات وشهادات تميز لمن يحصل على 500 نقطة، من خلال 12 مهارة موزعة للبنين والبنات وتشمل تقنية السيارات، ونظم شبكات تقنية المعلومات، والتمديدات الكهربائية، والحلول البرمجية للأعمال، وتصميم صفحات الإنترنت، والإلكترونيات، واللحام، والتبريد والتكييف ومهارة الرسم الهندسي الأوتوكاد، بالإضافة إلى 3 مهارات للبنات وهي: تصفيف الشعر، وتصميم الجرافيك، وتقنية الأزياء.

ويتم استقبال طلبات المشاركة في المسابقة من خلال التسجيل على الرابط التالي: هنا، حيث ينتهي التسجيل بها يوم السبت الموافق 27/ 5/ 1440هـ، التي من أهدافها نشر الوعي التقني والمهني بين أفراد المجتمع، وتعريف الشباب بالتخصصات الفنية المتاحة وآفاق المستقبل للعاملين فيها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ذوي المهارة العالية من الشباب السعودي، وتسويق المهارات الفنية بين الشباب، وترويجها لأن تكون مهنة وهواية في نفس الوقت.

وتستهدف المسابقة المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية بإشراف ومتابعة الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات، وفئة الشباب السعودي من الجنسين الذين يتميزون بالمهارة والإتقان، حيث يتنافس المشاركون في كل فرع من فروع المسابقة من خلال الاختبارات العملية وعلى نمط المسابقة العالمية للمهارات.

يذكر أنه سيتم ترشيح الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية على مستوى المملكة، ومن ثم تمثيل المملكة في المسابقة العالمية للمهارات في روسيا أغسطس 2019، وهو الأمر الذي سيخلق بيئة تنافسية جاذبة بين المتسابقين من الجنسين.