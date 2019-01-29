ميدو: عواد لن يرحل.. والمربع الذهبي هدفي مع #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو، استمرار حارس المرمى محمد عواد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مُشددًا في الوقت ذاته على أنه يسعى للتواجد في المربع الذهبي هذا الموسم.

وعلق ميدو على إمكانية انضمام محمد عواد إلى صفوف نادي بيراميدز خلال تصريحاته لـ”راديو 9090″، قائلًا: “عواد من القوام الأساسي للفريق، ولم يتم مناقشة ذلك الأمر من الأساس”.

وتابع ميدو تصريحاته بشأن الحارس المتألق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قائلًا: “عواد معار إلى الوحدة من النادي الإسماعيلي، وبالتالي أي اتفاقات ستكون من خلاله، ولكن مع نهاية الموسم بعد نهاية الإعارة”.

واستكمل ميدو تصريحاته قائلًا: “الوحدة يحظى بدعم شديد هذا الموسم، وبمساهمة واضحة ومباشرة من المستشار تركي آل الشيخ، لذلك لا أعتقد أن هناك تفكير لانتقال عواد من الوحدة”.

وعن طموحه في تواجد الوحدة في المربع الذهبي، قال ميدو: “الهدف من بداية الموسم كان التواجد في المربع الذهبي ولكن نتائج الدور الأول أدت لتراجع الفريق للمركز السابع”.

وأضاف مدرب الوحدة خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “تم تدارك هذا الأمر بعد تولي المهمة خلال الفترة الأخيرة والعودة للمنافسة على المراكز الأربعة الأولى”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نواجه منافسة مع أندية كبيرة مثل الأهلي والنصر والشباب على المركز الثالث والرابع، وهم أندية لديهم جماهير وتاريخ واستثمار أكبر في اللاعبين عن الوحدة”.

واختتم ميدو تصريحاته على أن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لا يوجد به مباراة سهلة، خاصة أن كل فريق يضم 8 محترفين، مؤكدًا صحة حديثه بأن نادي الحزم استطاع الفوز على الهلال المتصدر على ملعبه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.