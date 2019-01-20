ميركل تواجه القضاء حال أوقفت صفقات السلاح مع المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف تقرير ألماني، أن الحكومة الفيدرالية ستواجه أزمة قضائية بعد أن أوقفت الصفقات العسكرية التي تم توقيعها مع المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار تقرير أبرزه موقع “نيوز أرتيكل إنسايدر”، إلى أن بعض الشركات الألمانية المتولية عملية التصنيع لأسلحة المملكة المتعاقد عليها، ستقوم برفع قضية ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب الخسائر المالية الضخمة التي قد تتعرض لها حال إلغاء العقود.

وفي رسالة حديثة إلى وزارة الاقتصاد، أكدت شركة “”Rheinmetall أنها ستقوم بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب استمرار الحظر بسبب خسارتها لصفقة التسليح الضخمة.

وترى “Rheinmetall” أن الحكومة سيكون عليها دفع تعويض مالي عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة، لأن الحكومة اتخذت قرارها لأسباب سياسية ليس لها علاقة بعملية التصنيع.

وبالإضافة إلى ذلك، تخشى إدارة الشركة من أن يتقدم المساهمون بشكوى ضد “Rheinmetall”، إذا لم تطلب التعويض عن الخسارة الكبيرة التي ستلحق بها حال إلغاء الصفقة مع المملكة.

وباتت الآن الحكومة الفيدرالية الألمانية في موقف سيئ للغاية، حيث طلبت منها الشركة المتضررة دفع تعويضات ضخمة نظير إلغاء الصفقة، أو مراجعة قرارها الذي جاء مفاجئًا ودون دراسة وافية لظروف التعاقد أو مصالح الشركة.