ميزة جديدة من واتساب ضمن المجموعات

المواطن - متابعة

أطلق تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، أمس الثلاثاء، ميزة جديدة، ضمن المجموعات.

وتمثلت تلك الميزة الجديدة بإمكانية الرد الخاص على الرسائل التي تظهر في المجموعات، حيث قد يحتاج المستخدم في إحدى مجموعات واتساب إلى الرد على رسالة أحد أعضاء المجموعة بشكل خاص، فيقوم بالضغط على الرسالة، لتظهر له اختيارات؛ من بينها “الرد بشكل خاص”، ثم يظهر أمامه المربع الخاص بكتابة الرسالة، وترسل كرد مع الرسالة الأصلية بشكل خاص إلى المستخدم الآخر بعيدًا عن المجموعة المشارك فيها.

يذكر أن تطبيق التراسل الأشهر، كان أعلن في 21 يناير أنه سيخفض عدد المستخدمين، الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم إلى 5 فقط. وقال مسؤولو شركة واتساب إن خدمة التراسل الفوري التابعة للشركة سوف تجعل الحد الأقصى للمستخدمين الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم بـ 5 فقط، وذلك في محاولة من الشركة، المملوكة لشركة فيسبوك، لمحاربة “التضليل والإشاعات”.