ميزة واتساب المنتظرة في 2019 تغزو التطبيق قريبًا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ينتظر مستخدمو تطبيق التراسل الفوري “واتساب” إصدار العديد من المميزات التقنية الجديدة على منصتهم المفضلة خلال العام الجديد.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا قد يبدأ مميزاته التي وعد بطرحها خلال العام الجاري بميزة “Dark Mode” الجديدة خلال وقت قريب.

وقالت التقارير، إن التطبيق واسع الانتشار سيقدم الميزة المعروفة في العربية باسم “الوضع المظلم” كجزء من التحديثات القادمة.

وحال كانت التقارير صحيحة، فإنها ستغير واجهة المستخدم البسيطة والمرتبة التي تم التمسك بها منذ إطلاق واتساب لأول مرة في عام 2009.

وفي الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين تغيير الخلفية فقط لدردشاتهم الموجودة بما يعتبر الحد الأدنى من التخصيص، وهو الأمر الذي لاقى إعجاب الكثيرين.

ومن ناحية أخرى، أعلن فيسبوك أنه كان يعمل على وضع الظلام المخصص لتطبيقه على الهاتف المحمول، وفي الآونة الأخيرة، بدأت الشركة باختبار الوضع المظلم في “فيسبوك ماسنجر”، وهو ما يعني أن طرحه سيكون وشيكًا.