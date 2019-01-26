ميلان ضد نابولي .. التعادل السلبي يحسم اللقاء والتلميذ يفشل في هزيمة معلمه

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ميلان ضد نابولي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومنذ بداية الشوط الأول من لقاء ميلان ضد نابولي حاول الروسونيري الضغط بقوة عبر نجمه الإسباني سوسو ومهاجمه البولندي كريستوف بياتيك بكل قوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد في الشوط الأول من لقاء ميلان ضد نابولي والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد نابولي، كان نابولي الأفضل وأهدر خمسة فرص محققة لتسجيل الأهداف، حيث تعامل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ببراعة شديدة مع الفرص الخطيرة من نادي نابولي.

ولم يحدث أي جديد خلال لقاء ميلان ضد نابولي في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد نهاية لقاء ميلان ضد نابولي، أصبح رصيد الروسونيري بعد التعادل 35 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد نادي نابولي 48 نقطة في المركز الثاني.

وكانت مباراة ميلان ضد نابولي، أقيمت على ملعب السان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

لم ينجح المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو في تحقيق الفوز على معلمه ومدربه السابق كارلو أنشيلوتي، حيث شهدت مباراة ميلان ضد نابولي منافسة قوية بينهما أعادت إلى الأذهان تدريب كارلو أنشيلوتي لجاتوزو عندما كان الأخير لاعبًا في صفوف ميلان.

وقدم الروسونيري نتائج جيدة في آخر المباريات بالدوري الإيطالي حيث قبل إقامة مباراة ميلان ضد نابولي، كان فاز على ناديي سبال وجنوى قبل السقوط في فخ التعادل أمام نابولي بالأمس.

وقبل إقامة مباراة ميلان ضد نابولي، كان نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين على سبيل الإعارة من نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث لم يُوفق هيجواين في التألق مع ميلان في أول ستة أشهر من الموسم الجاري.