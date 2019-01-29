ميليسي على رادار دياز وبيراميدز

ميليسي على رادار دياز وبيراميدز

2019/01/29
الساعة 2:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

يطمح الأرجنتيني رامون دياز القادم حديثاً لتدريب بيراميدز المصري، للالتقاء مجدداً بلاعبه السابق الأوروغواياني ميليسي عبر استقطابه من الظفرة الإماراتي.

ويأمل دياز أن تنجح مساعيه الحثيثة رغم صعوبتها لقرب انتهاء فترة التسجيل الشتوية في مصر ( 31 يناير ) ولعدم وجود خانة أجنبية شاغرة بتواجد كل من البرازيلي كينو والبيروفي بينافينتي والإكوادوري سيفونتيس والبوركيني إيريك تراوري.

وخاض كل من دياز وميليسي تجربة ناجحة في صفوف الهلال لمدة موسمين، توجت بتحقيق لقبي الدوري السعودي.

وكان ميليسي قد انضم للظفرة مطلع الموسم الحالي، لكنه ظل بعيداً عن تقديم الإضافة المرجوة في الدوري الإماراتي .



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