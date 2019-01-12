ميليشيا الحوثي تحول المدارس إلى حائط مبكى لمن يسقط منهم في جبهات القتال!

المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية انحرفت عن غايتها وتحولت المدارس إلى أوكار لغسيل العقول ومسخ الهوية وبؤر لتجنيد الأطفال كوقود للحرب وحوائط مبكى لمن يسقط منهم في جبهات القتال.

ونشر الإرياني صورة صادمة لأطفال جندتهم الميليشيا في الحرب ولقوا حتفهم، وتم وضع صورتهم على حوائط المدارس، واصفًا الأمر بأنه “مشهد مؤلم يؤكد ضرورة حسم المعركة وخطورة استمرار الانقلاب على حاضر ومستقبل اليمنيين”.

ورأى الإرياني أن استمرار الصمت على جرائم الميليشيا الحوثية بحق الأطفال الذين تخطفهم من منازلهم ومدارسهم وتعيدهم لأهاليهم جثثًا هامدة يضع علامة استفهام، مشددًا على أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على الميليشيا لوقف استغلال الأطفال كوقود للحرب ودعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب.