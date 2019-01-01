نائب أمير الرياض يزور الجنادرية ويشارك في أداء العرضة 

المواطن - الرياض

زار الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33.

واستهل نائب أمير الرياض زيارته بجناح محافظة الغاط المشارك في المهرجان، حيث تجول في أرجاء الجناح الذي يضم قصر الغاط التراثي ومركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالغاط.

واستمع إلى شرح مفصل من محافظ الغاط منصور بن سعد السديري عن مشاركة المحافظة وما يقدم للزوار، وعن مشاركة الجهات الحكومية والخاصة.

وبين أن جناح الغاط في الجنادرية روعي في تصميمه تمثيل بيئة المحافظة وتاريخها وأهم ما يميزها من معالم تاريخية ومناطق جذب.

وعقب ذلك زار نائب أمير الرياض جناح محافظة الخرج بالجنادرية الذي ضم عددًا من الأجنحة والأركان، واستمع سموه إلى شرح مفصل من محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي عن مشاركة محافظة الخرج في الجنادرية وأبرز الفعاليات والأنشطة التي تقدم للزوار.

وفي ختام جولته بجناح المحافظة شارك نائب أمير الرياض في أداء العرضة السعودية.

كما زار عددًا من الأجنحة الحكومية، منها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة بالجنادرية، ووزارة الداخلية، وكان في استقباله عدد من المسؤولين.