نائب أمير جازان يشيد ببطولات الشهيد مجرد

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، ذوي الشهيد وكيل الرقيب علي بن محمد أحمد مجرد، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونوه سموه بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصين في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والدفاع عن أرض الوطن, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة, وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه وحفظه ونصره وتأييده , وأن يتقبل الشهداء برحمته ومغفرته وفسيح جناته.

فيما رفع ذوو الشهيد شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو نائبه , على مواساتهم في وفاة الشهيد “مجرد “، الذي قدم روحه دفاعاً عن دينه ووطنه.