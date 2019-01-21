نائب أمير جازان يوجه بتلبية احتياجات الأهالي من الطرق والخدمات

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , اليوم , وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي مساعد وزير النقل عبدالهادي المنصوري , ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان , أن اللقاء جاء لبحث الخدمات التي تقدمها وزارة النقل لأهالي المنطقة , والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات في مجال الطرق إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ راجياً العون والتوفيق للجميع.

ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة , مرجهاً سموه بأهمية مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل , بما يلبي احتياجات الأهالي من الطرق وتخدم المشروعات التنموية والمواقع السياحيةً بالمنطقة.

من جانبه ثمن الوزير العامودي دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان , وسمو نائبه على دعمهما ومتابعتهما لمشروعات خدمات الوزارة بالمنطقة.

وتم خلال اللقاء بحث احتياجات منطقة جازان من مشروعات الطرق والخدمات وسبل تطويرها والخدمات التي تقدمها الوزارة بفرع الوزارة بجازان لأبناء المنطقة والمقيمين بها , والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات, والسبل الكفيلة بتسريع إنجاز المشروعات ، إضافة لما تم بشأن اعتماد مشروع طريق جازان عسير المقترح الممتد من الفرعاء بمنطقة عسير وصولاً إلى الطريق الساحلي بالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، واستكمال الطريق الساحلي بطول ١٣٠ كيلو مترا ويربط شمال منطقة جازان بجنوبها ، وسبل تسريع إنجاز المشروعات المعتمدة والتي تحت التنفيذ من الطرق الرئيسية والمحورية والفرعية والترابية والتقاطعات العلويةً بمختلف محافظات ومراكز المنطقة .