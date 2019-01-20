نائب أمير مكة يطلع على خطة تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد

المواطن - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة اجتماعاً , بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي ، ووكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح , وعددٌ من مسؤولي الهيئة.

واطلع سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال الاجتماع على الخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ، التي بدأت العام الماضي باستقبال وجهة واحدة ، كما استعرض سموه الوضع الراهن للمطار ، إضافة إلى الخطة المستقبلية التي سيتم خلالها إدراج الرحلات القادمة من أبها خلال الشهر المقبل ، ليصبح إجمالي عدد الوجهات التي يستقبلها المطار الجديد 20 وجهة.

واستعرض سمو نائب أمير المنطقة مع الهيئة الخطة التشغيلية لزيادة الرحلات بشكل تدريجي حتى موعد التشغيل الكامل للمطار الذي سيكون – بإذن الله – في نهاية العام الميلادي الجاري.