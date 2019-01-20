رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة اجتماعاً , بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي ، ووكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح , وعددٌ من مسؤولي الهيئة.
واطلع سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال الاجتماع على الخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ، التي بدأت العام الماضي باستقبال وجهة واحدة ، كما استعرض سموه الوضع الراهن للمطار ، إضافة إلى الخطة المستقبلية التي سيتم خلالها إدراج الرحلات القادمة من أبها خلال الشهر المقبل ، ليصبح إجمالي عدد الوجهات التي يستقبلها المطار الجديد 20 وجهة.
واستعرض سمو نائب أمير المنطقة مع الهيئة الخطة التشغيلية لزيادة الرحلات بشكل تدريجي حتى موعد التشغيل الكامل للمطار الذي سيكون – بإذن الله – في نهاية العام الميلادي الجاري.
نائب أمير مكة يطلع على خطة تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد
رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة اجتماعاً , بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي ، ووكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح , وعددٌ من مسؤولي الهيئة.