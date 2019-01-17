نائب أمير مكة يطلع على مشروعات جامعة الطائف
المدينة الجامعية بسيسد في مقدمتها

نائب أمير مكة يطلع على مشروعات جامعة الطائف

2019/01/17
الساعة 5:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1810
0
طباعة
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , نائب أمير منطقة مكة المكرمة , بمقر الإمارة في جدة ، مدير جامعة الطائف ، الدكتور حسام زمان .
وهنأ الدكتور زمان ، الأمير بدر بن سلطان بثقة ولاة الأمر، واطلع سموه على المشاريع الجامعية التي يجري تنفيذها حاليا وفي مقدمتها المدينة الجامعية بسيسد ، واستمع أيضا إلى شرح عن التخصصات التي استحدثتها الجامعة ومن أبرزها تخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للطالبات ، والتصميم الداخلي والفنون للطلاب .
واستعرض سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة البرامج الجديدة للجامعة التي تم اطلاقها لتتواءم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وتواكب رؤية المملكة 2030.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :