نائب أمير مكة يطلع على مشروعات جامعة الطائف

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , نائب أمير منطقة مكة المكرمة , بمقر الإمارة في جدة ، مدير جامعة الطائف ، الدكتور حسام زمان .

وهنأ الدكتور زمان ، الأمير بدر بن سلطان بثقة ولاة الأمر، واطلع سموه على المشاريع الجامعية التي يجري تنفيذها حاليا وفي مقدمتها المدينة الجامعية بسيسد ، واستمع أيضا إلى شرح عن التخصصات التي استحدثتها الجامعة ومن أبرزها تخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للطالبات ، والتصميم الداخلي والفنون للطلاب .

واستعرض سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة البرامج الجديدة للجامعة التي تم اطلاقها لتتواءم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وتواكب رؤية المملكة 2030.