نائب أمير نجران: تفعيل دور القطاع الخاص لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة

المواطن - واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالقطاع الصحي سعياً إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد سموه الارتقاء بالخدمات الصحية في منطقة نجران, من خلال ما يقدم من خدمات صحية عن طريق المستشفيات والمراكز الصحية وما يقدم من خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات الصحية والاجتماعية وغيرها من مجالات الحياة، وإعطائهم جميع حقوقهم، كغيرهم من أفراد المجتمع.

واستعرض سمو نائب أمير المنطقة خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, نائب المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم, الخدمات التي تقدمها الشئون الصحية بالمنطقة لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تعزيزها بما يحقق استفادة هذه الفئة الغالية من الخدمات المتوفرة بكل يسر وسهولة والتوسع والاهتمام بتقديم أقضى درجات الرعاية والعناية.

وأكد سمو نائب أمير منطقة نجران ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وعقد شراكات بينه وبين القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتتظافر الجهود التي تسهم في خدمة الفئات المحتاجة لهذه الخدمات.