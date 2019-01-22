نائب أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ريحان

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وسمو أمير منطقة نجران ،لأسرة الشهيد الجندي أول، ريحان عوض آل قنه، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي‪.

وأعرب سموه أثناء زيارته اليوم لأسرة الشهيد في منطقة نجران عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم, أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة, ولسمو أمير منطقة نجران, وسمو نائبه لتعزيتهم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.