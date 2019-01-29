نائب رئيس المسابقات السابق: أقسم بالله لم نصدر قرار نقل مباراة #النصر_أحد

المواطن - محمد سمعه

أكد صالح التويجري نائب رئيس لجنة المسابقات السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اللجنة السابقة برئاسة عادل البطي لم تُصدر قرار نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة.

وتحدث صالح التويجري لبرنامج كورة قائلًا: لجنة المسابقات برئاسة عادل البطي لم تكن على علم بقرار نقل مباراة النصر وأحد، أقسم بالله العلي العظيم لم نُصدر هذا القرار، وأود الرد على ما قاله محمد الشيخ المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم، والذي أكد أنه لا يوجد أي قرار في اتحاد القدم يُصدر إلا بعلم لجنة المسابقات، ولكنني أخبره أن هذا غير صحيح.

وأضاف التويجري: عادل البطي قرر تقديم الاستقالة من رئاسة لجنة المسابقات يوم الجمعة الماضية بعد قرار نقل مباراة النصر وأنا بعدها بساعتين أعلنت تقدمي بالاستقالة، حاول قصي الفواز رئيس اتحاد القدم إقناعي بالتراجع عن الاستقالة والعمل كعضو في مجلس إدارة الاتحاد لكنني رفضت؛ لأنني قررت الاستقالة والخروج بشكل نهائي من مبنى اتحاد القدم.

وتابع صالح التويجري: الأمور غريبة وهناك أشياء أغرب يُدار بها اتحاد القدم، عندما شعرنا بأننا موجودون ولكن لا فائدة منها تقدمنا بالاستقالة؛ لأننا لا نقبل هذا الأمر، وأتمنى التوفيق للجنة القادمة وأن تؤدي أفضل منا.