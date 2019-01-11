نائب رئيس اليمن : استعادة الدولة الطريق الأمثل لوقف تدخلات إيران

المواطن - واس

تعهد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح بعدم التراجع عن هدف استعادة الدولة والشرعية، في بلاده، مهما كانت الصعاب، حد تعبيره.

وقال الفريق محسن : إن هدف استعادة الدولة والشرعية يمثل الطريق الأمثل لأمن اليمن واستقرار المنطقة ووقف تدخلات إيران ودعمها المسلح للميليشيات الطائفية والعنصرية، وفقا لوكالة الانباء اليمنية الرسمية.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس اليمني رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي اطلع خلاله على المستجدات وتفاصيل الهجوم الحوثي على قاعدة العند الجوية.

وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى أن الهجمات الحوثية التي تهدد الأمن والسلم الدولي تمنح اليمنيين والمجتمع الإقليمي والدولي القناعة والإصرار بضرورة العزم على قطع دابر ميليشيا الإرهاب الحوثي وإخضاعها لقوة الدولة وسلطة النظام والقانون.