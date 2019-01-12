نائب مدير شرطة الرياض يكرم كاشفي قضايا جنائية

المواطن - الرياض

كرَّم نائب مدير شرطة منطقة الرياض سعادة اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول عدداً من ضباط وأفراد شرطة منطقة الرياض ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية.

وقدم المجيول شكر معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي للجميع على ما يقدمونه من جهود في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

من جهته قدم نائب مدير شرطة منطقة الرياض باسمه ونيابة عن الضباط والأفراد المكرمين الشكر والتقدير لمعاليه على دعمه وتشجيعه لمنسوبي شرطة المنطقة، ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه، سائلاً المولى عز وجل للجميع دوام التوفيق والسداد.