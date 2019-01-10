نائب وزير التعليم يصدر 7 قرارات بتكليف مديري العموم

المواطن - الرياض

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أمس الخميس، عدداً من قرارات تكليف مديري العموم في وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

وجاءت القرارات وفقاً للتالي:

· تكليف عبدالمحسن بن سليمان السلوم مديراً عاماً للشؤون المالية.

· تكليف أحمد بن حمود الفريج مديراً عاماً للميزانية.

· تكليف نبيل بن سعد الزيد مديراً عاماً لمراقبة المخزون.

· تمديد تكليف سعود بن ناصر الحقباني مديراً عاماً لمركز الاتصالات الإدارية.

· تمديد تكليف إبراهيم بن يحيى النجيم مديراً عاماً للخدمات العامة.

· تمديد تكليف هملان بن علي الهملان مديراً عاماً للمشتريات.

· تمديد تكليف عبدالله بن عبدالرحمن السويدان مديراً عاماً للمستودعات.