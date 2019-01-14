نادي الإبل يعلن روزنامة جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بـ336 شوطًا

المواطن - الرياض

أعلن نادي الإبل، برئاسة فهد بن حثلين، اليوم الاثنين، روزنامة جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن.

وتنطلق سباقات الهجن يوم 20 فبراير المقبل، ضمن أنشطة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، حيث شملت الروزنامة سباقين قبل أشواط الرموز الختامية، والتي يبلغ عددها 20 رمزًا، فيما بلغ مجموع الأشواط 336 شوطًا، توزعت على السباق الافتتاحي الأول 118 شوطًا، 118 وشوطًا للسباق الافتتاحي الثاني.

ويفصل بين السباقين الافتتاحيين 4 أيام، لترك فرصة للملاك والمضمرين، لرفع جاهزية مطاياهم المشاركة، فيما تنطلق الأشواط الختامية في 11 مارس المقبل، بعدد 164 شوطًا ختاميًّا، بينهما 20 شوطًا للرموز، على أن تختتم أنشطة المهرجان في 23 مارس المقبل، بأشواط رموز الحيل والزمول، من مسافة 8 كم.