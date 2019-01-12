نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في عرعر الاثنين

المواطن - الرياض

أنهت لجنة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، اليوم السبت، تسجيل الراغبين في الاشتراك بالمسابقات المصاحبة للمهرجان بمنطقة تبوك، وتبدأ اللجنة أعمالها بعد غدٍ الاثنين في مدينة عرعر لمدة ثلاثة أيام من 14 وحتى 16 يناير بفندق “بستان كراون 1″، حيث تستقبل الصقارين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء.

كما تواصل اللجنة أعمال التسجيل في مدينة الرياض بفندق “كورت ماريوت السفارات” حتى يوم 20 من يناير الجاري.

ومن المقرر أن يطلق نادي الصقور السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز في 25 يناير، وحتى 3 فبراير المقبل بمَلهَم بمدينة الرياض، والذي يضم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، بالإضافة للعديد من السباقات التي تقام لأول مرة في السعودية، بمشاركة خليجية ودولية.