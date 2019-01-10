ناقد رياضي: استمرار الدوري أثناء بطولة آسيا خطأ كبير

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي محمد العبدي إن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستمرار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أثناء مشاركة المنتخب في بطولة كأس أمم آسيا خطأ قاتل.

وتحدث محمد العبدي خلال برنامج “الوقت الأصلي” قائلًا: من الممكن ألا يتأثر الهلال والأهلي والنصر والاتحاد بقرار استمرار مباريات الدوري خلال بطولة كأس آسيا، ولكن نادي الحزم يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين وأهم لاعبين لديه متواجدون مع المنتخب.

وأضاف العبدي: هذا القرار ما كان يجب أن يُتخذ خلال مشاركة المنتخب في آسيا، ولا يجب أن يحدث مثل هذا الخطأ في المستقبل.

ويذكر أن المنتخب السعودي كان فاز في الجولة الأولى على منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي برباعية دون رد، كما يستعد الأخضر لمواجهة منتخب لبنان بعد غد السبت في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.