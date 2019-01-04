نانسي بيلوسي ثالث شخصية في هرم السلطة تواجه ترامب

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بعد فوزها برئاسة مجلس النواب الأمريكي للمرة الثانية أمس، أصبحت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين الشخصية الثالثة في هرم السلطة في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه.

وتعد بيلوسي السياسية البالغة من العمر 78 عاما، من أكثر القادة السياسيين حنكة ومصدر إزعاج للكثيرين، ومن المنتظر أن تخوض مواجهات عدة مع ترامب خلال فترة رئاستها لمجلس النواب.

وقد خدمت نانسي بيلوسي في ذات المنصب من عام 2007 إلى عام 2011، كأول أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب الأمريكي وهي الآن في فترتها السابعة عشرة كعضو في مجلس النواب.

عملت نانسي بيلوسي أيضاً رئيسة للأقلية الديمقراطية في مجلس النواب مرتين ، الأولى من 2003 إلى 2007 ثم من عام 2011 إلى عام 2019، وزعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، وممثلة لولاية كاليفورنيا بالمجلس منذ عام 1987.

ولدت نانسي بيلوسي في بالتيمور لعائلة كبيرة إيطالية – أمريكية تنتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية، وكل من والدها وشقيقها كانا يشغلان منصب رئيسي بلدية مدينة إيست كوست الساحلية.

وبعد دراسة العلوم السياسية في واشنطن، انتقلت نانسي بيلوسي مع زوجها رجل الأعمال المليونير إلى سان فرانسيسكو ولديهما خمسة أولاد.

نانسي بيلوسي واحدة من بين 126 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب صوتوا ضد استخدام القوة في العراق في عام 2002، بالرغم من أنها عادت وصوتت لصالح تمويل الحرب بعد أن بدأت العمليات ودخلت القوات الأمريكية إلى العراق.

قادت نانسي بيلوسي قانون الرعاية الصحية الذي طرحه الرئيس السابق باراك أوباما في المجلس وصولا إلى تمريره التاريخي الشائك في 2010.

نانسي بيلوسي في مواجهة ترامب

وسيكون لبيلوسي وللقيادة الديمقراطية القدرة على منع تمرير قوانين يطرحها الجمهوريون وتعطيل الكثير مما على أجندة ترامب، من مقترحات لخفض ضريبي جديد إلى بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أرسلت خطابا للرئيس دونالد ترامب تدعوه لإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام الجلسة المشتركة للكونجرس يوم 29 يناير الجاري

وأرسلت نانسي بيلوسي الخطاب للرئيس الجمهوري بعد ساعات من انتخابها رئيسة لمجلس النواب مع دخول إغلاق جزئي للإدارات الأمريكية يومه الثالث عشر بسبب مطالبة ترامب بمبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل بناء جدار حدودي.

وقالت بيلوسي في خطابها ”وفقا لروح دستورنا، أدعوكم لإلقاء خطابكم عن حالة الاتحاد أمام الجلسة المشتركة للكونجرس يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 في مقر مجلس النواب… أتطلع لاستقبالكم في الكونجرس“.