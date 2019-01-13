نتائج الثانوية العامة في الكويت.. خطوة نحو المستقبل

المواطن - الرياض

يترقب الطلاب في الكويت، ظهور نتائج الثانوية العامة والتي تحدد مصير ومستقبل آلاف الطلاب، في خطوة نحو الجامعة.

ودشن مغردون وسماً بعنوان “نتايج الثانوية العامة”، حيث تعددت التعليقات بين متفائل بالنتيجة ومتخوف وآخر غير آبه بما قد يحدث.

دعوة نجاح للجميع

ودعا راشد بالنجاح لجميع الطلاب بقوله “يارب الكل ناجح يارب قولوا آمين”.

بينما علق حساب المنارة التربوية بوضع رابط للاستعلام عن النتائج من خلال (http://resultnew.azurewebsites.net/HSTerm.aspx).

وتفاعلت أمل الشمري مع الوسم بفكاهة للتخفيف من حالة التوتر والترقب لدى الطلاب بقولها “اتركو النتائج وتعالو للفقع المنفذ الجديد”.

تهنئة رسمية

من جهته هنأ وكيل وزارة التربية الدكتور د.سعود الحربي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي بانتهاء اختبارات الفترة الدراسية الأولى، متمنياً لكافة الطلبة دوام النجاح والتوفيق وحصد أعلى الدرجات.

وأعلن الوكيل الدكتور سعود الحربي أن نتائج الفصل الدراسي الأول لاختبارات الثاني عشر العلمي والأدبي والمعهد الديني سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.moe.edu.kw والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية MOE.

وأشار الدكتور سعود الحربي إلى أن النسب العامة للنجاح في مختلف المواد جيدة ومطمئنة، وذلك في ضوء مقارنتها بالأعوام الماضية.

بداية الطريق

وذكر الدكتور سعود الحربي أن هذه الفترة تعد بمثابة بداية الطريق وليست نهايته ومرحلة مراجعة وتوقف للتعرف على كل شيء وأولها التحصيل العلمي والطرق الدراسية التي استخدمها الطلبة والظروف التي مروا بها، كما أنها فرصة لنا لمعرفة مستوى المناهج وطرق التدريس وآليات التقويم وغيرها.

وأكد الدكتور سعود الحربي حرص وزارة التربية على تدارك أي قصور أو أخطاء ، وهذا يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية والتربوية التي نلتزم بها.