نجاة رئيس الفريق الأممي من 6 قذائف حوثية

المواطن - الرياض

قالت مصادر محلية في الحديدة: إن باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين الأمميين في لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة تنفيذ ستوكهولم، نجا وممثلو الجانب الحكومي في اللجنة، من قصف مدفعي للميليشيات الحوثية استهدف مقر الاجتماع الذي عقده مع ممثلي الحكومة، وبغياب ممثلي الحوثيين.

وأوضح مصدر حكومي أن الميليشيات أطلقت 6 قذائف مدفعية سقطت بالقرب من مقر الاجتماع الذي عقد لأول مرة في مناطق سيطرة الشرعية ورفض ممثلو الحوثيين حضوره.

وذكرت المصادر “أن عدة قذائف هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي على مقر الاجتماع، سقطت معظمها في محيط مكان الاجتماع، وأخرى طالت أجزاء من المبنى الذي عقد فيه الاجتماع”.

ووفق مصادر في اللجنة، قدم ممثلو الحكومة إلى كاميرت خلال الاجتماع خطة إعادة الانتشار المحتملة في حال انسحبت الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة، وكذلك خطة عمل ضباط الارتباط وتفعيل آلية التنسيق.

ونسبت مصادر في اللجنة إلى كاميرت قوله خلال الاجتماع: إن “الحوثيين يضيعون الفرصة”، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية تجاوز العراقيل، مؤكدًا أنه سيجتمع مع ممثلي الحوثيين في اللجنة بشكل انفرادي، الأربعاء؛ لإقناعهم بضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.