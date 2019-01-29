نجاح أول عملية تكميم بفتحة واحدة بمجمع الملك عبدالله الطبي

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

نجح فريق طبي مختص في الجراحة العامة والمناظير بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إجراء أول عملية تكميم بفتحة واحدة لمريضة سمنة مفرطة خلال ساعة قد تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأُجريت العملية بفتحة واحدة في البطن بخلاف الطريقة المعتاد عليها طبياً في عمليات التكميم بفتح أربع فتحات إلى خمس فتحات في البطن، استخدم فيها الفريق الطبي أحدث التقنيات الطبية العالمية في جراحة المناظير بشكل عام وجراحة السمنة بشكل خاص.

وشهدت العملية مشاركة البروفيسور الفرنسي إلي شويلارد رئيس أقسام الجراحة ورئيس مركز جراحات المناظير والسمنة في جامعة سانت جوزيف باريس بفرنسا لمشاركتهم في إجراء العملية، والذي تم استضافته من قبل أطباء الجراحة العامة بمجمع الملك عبدالله

وأكد أطباء الجراحة أن المريضة تتمتع بصحة جيدة وقد أعطي لها أمر الخروج من المجمع الطبي في اليوم الثاني للعملية بعد أن قدمت لها كامل الرعاية الصحية والاطمئنان عليها والتأكد من استقرار حالتها الصحية.

من جهته أشاد البروفيسور الفرنسي شويلارد بإمكانات وزارة الصحة وصحة جدة وما وفرته لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة العالمية، وما يحظى به قسم الجراحة العامة بالمجمع من وجود كوادر طبية ذات مؤهلات عالية ومدربة في كبرى الجامعات العالمية، متمنياً لوزارة الصحة ومجمع الملك عبدالله الطبي بجدة مزيداً من التقدم والنجاح.