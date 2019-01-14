نجاح أول عملية قسطرة بالمنظار OCT في مركز القلب بعرعر

المواطن - واس

تمكن فريق طبي بمركز القلب بعرعر من إجراء أول عملية قسطرة بالمنظار OCT لرجل ستيني يعاني من جلطة في الجدار الأمامي وهي الأولى من نوعها على نطاق الحدود الشمالية.

وأوضحت “صحة الحدود الشمالية” أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية على المريض تبين وجود أجزاء متبقية من تخثرات داخل الشريان الأمامي النازل، كما يوجد فراغ بين الدعامة والجدار، تحتاج لتعديل عن طريق نفخ بالبالون حتى يتم التخلص من الفراغات الموجودة، وهذا يقلل من خطورة تضيق الدعامة في المستقبل أو انسداد الشريان وتركيب الدعامات الآن بهذه الطريقة، والتأكد من وضعها بطريقة سليمة عن طريق المنظار OCT، حيث يعد استخدام هذه التقنية نقلة نوعية كبيرة لمركز القلب بعرعر.

يذكر أن “صحة الحدود الشمالية” يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة “مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان”، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.