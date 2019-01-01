نجل سعيد عبد الغني يكشف عن حالة والده الصحية

المواطن - القاهرة

يعاني الفنان القدير سعيد عبد الغني، من أزمة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة القاهرة، ويرافقه في رحلة علاجه ابنه الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الذي أكد أن وضع والده الصحي حرج، حيث يعاني من التهاب رئوي حاد.

وأوضح أحمد سعيد عبد الغني، أن والده يتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، وطالب محبي الفنان بالدعاء له حتى يشفيه الله.

وكان نقيب الممثلين، أشرف زكي، قد صرح قبل أيام أن سعيد عبد الغني يتواجد بمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، حيث يمر بأزمة صحية.

يذكر أن سعيد عبد الغني من مواليد يناير عام 1938 بمحافظة الدقهلية، تخرج في كلية الحقوق وعمل بالصحافة الفنية، قبل أن تأتيه الفرصة من أجل الالتحاق بالمجال الفني، ليقدم خلال مسيرته أكثر من 200 عمل فني، كان آخرها قبل 3 سنوات في مسلسل “ولاد السيدة”، كما نال وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996.

وقدم الفنان سعيد عبد الغني، العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الهامة، منها فيلم “حبيبي دائما”، فيلم “احنا بتوع الأتوبيس”، فيلم “مهمة في تل أبيب“.