نجما #الهلال و#الأهلي يتطلعان لخطف الفوز الأول لسوريا بـ كأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب السوري خلال لحظات، المنتخب الأردني ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقود كل من عمر السومة مهاجم الأهلي ومواطنه عمر خربين نجم الهلال خط هجوم المنتخب السوري، لمواجهة منتخب الأردن حيث يتطلع الثنائي لقيادة منتخب بلادهما للفوز الأول في بطولة آسيا.

وجاء تشكيل المنتخب السوري كاملًا للقاء الأردن مكونًا من:

في حراسة المرمى: إبراهيم عالمة.

في خط الدفاع: أحمد الصالح، مؤيد العجان، جهاد الباعور.

في خط الوسط: عبد الملك عنيزان، مارديك مارديكيان، محمد عثمان، تامر حاج محمد، فهد اليوسف.

في خط الهجوم: عمر السومة، عمر خربين.

وكان المنتخب السوري تعادل في لقاء الجولة الأولى مع المنتخب الفلسطيني بدون أهداف، بينما تفوق منتخب الأردن على منتخب أستراليا بهدف دون رد يوم الأحد الماضي.