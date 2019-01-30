نجم المنتخب: مهرجان عبيَّه تأكيد على الاعتزاز والفخر بالجواد العربي

المواطن - الرياض

كشف نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الشباب الكابتن هتان باهبري عن شغفه بالخيول العربية الأصيلة.

وقال باهبري إن المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)، يأتي امتداداً للاهتمام والاعتزاز والفخر بالخيل العربية الأصيلة منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، والذي كان شغوفاً بالخيل ومحباً لها، وأبنائه البررة، الملوك “سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله” –يرحمهم الله-، امتداداً للعهد الزاخر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –يحفظهما الله-، فكم من بطولة كبرى ومهرجان فخم يحظى بدعم واهتمام القيادة يقام على مدى العام يُبرز مدى الاهتمام بالجواد العربي الذي يُعتبر أعرق وأجمل وأقدم سلالات الخيول في العالم.

جاء ذلك خلال زيارة النجم هتان باهبري، للمهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)، الذي يُقام حالياً في منتجع الفيصلية بالعاصمة الرياض برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت المقبل، بتنظيم العبيَّه المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب.

وأضاف باهبري بقوله: ” أنا مُحب للخيل العربي ومُتابع لبطولاته، ولقد استمتعت بمهرجان عبيه وفعالياته المصاحبة الذي يجمع بين الثقافة، التاريخ والترفيه وصولاً إلى المشاركة الاجتماعية, حيث شاهدت مجموعة من النشاطات المنوعة والجميلة في جو مفعم بالحماس والترفيه بطريقة مشوقة للربط بين الأجيال مع المحافظة على الإرث الثقافي والوطني مُمثلاً بالخيل ومواصفات الفروسية الكريمة، وفي موقع مميز متوفرة به كافة الخدمات اللازمة من بنية تحتية وبرامج وأمسيات شعرية وفنية وشعبية ومطاعم، تعكس مدى الاحتفال بجمال الجواد العربي الأصيل بطريقة ذكية وجاذبة لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين في المملكة”.

واختتم حديثه بالقول: ” أشكر اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بقيادة الأمير سلطان بن فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان، على هذا التنظيم المميز والفعاليات الرائعة التي تجعل الحاضر للمهرجان يستمتع بالمهرجان وفعالياته المصاحبة المتنوعة في أجواء شتوية جميلة وساحرة وجاذبة”.

إلى ذلك تنطلق صباح يوم غدٍ الخميس منافسات بطولة جمال الخيل العربي، بمشاركة 291 جواداً في الفئات الأربع المهرات والأمهار والأفراس والفحول تتنافس على جوائز مالية مجموعها 480 ألف ريال وسيارة، وسيقوم بتحكيم البطولة طاقم حكام من السعودية ودول إيطاليا والسويد وفرنسا وإسبانيا، وبحضور عدد من الأمراء والشخصيات ومُلاك إسطبلات ومرابط الخيل ورجال الأعمال والصحافة والإعلام ومحبي الخيل والرياضة.

وستتواصل الفعاليات المصاحبة من الساعة (4.00م) وحتى الساعة (12.00ص)، بدءاً بألعاب الخفة مع العالمي الشهير فريد، وساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي مُتكامل، والسينما الخارجية، واستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل، في حين سيستمتع عُشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة، وكذلك حفل غنائي للفنان فؤاد عبدالواحد.

ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعوائل والشباب، حيث يجمع المهرجان ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بأجوائه الجميلة وفعالياته المُثيرة، وللحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعلى الموقع الإلكتروني (هنا)