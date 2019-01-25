نجم #الهلال ساند الإمارات أمام أستراليا

المواطن - محمد سمعه

حرص النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، لاعب نادي الهلال والمنتخب الإماراتي، على دعم منتخب بلاده من المدرجات في مباراة أستراليا، والتي أقيمت اليوم ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس آسيا عبر تويتر صورة للنجم عموري وهو يساند منتخب الإمارات من مدرجات ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

ولم يلحق عموري بالمنتخب الإماراتي في بطولة آسيا؛ وذلك بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث تعرض للإصابة خلال لقاء الهلال والشباب في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشهر أكتوبر، وهي المباراة التي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.

وكان اللاعب علي مبخوت سجل هدف صعود منتخب الإمارات لدور الأربعة بالدقيقة الثامنة والستين، ليواجه المنتخب الإماراتي نظيره القطري يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى منتخب الإمارات للفوز على منتخب قطر والعبور إلى الدور النهائي.

وكان المنتخب الإماراتي وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا عام 1996، ولكنه خسر اللقب في ذلك الوقت أمام المنتخب السعودي.