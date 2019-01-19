نجم عمان يدخل قائمة الأكثر خوضًا للمباريات الدولية ضد #إيران

المواطن - مروة نبيل

ينتظر نجم وسط منتخب عمان لكرة القدم، أحمد مبارك “كانو”، مباراة إيران في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019، يوم غد الأحد، لدخول قائمة أكثر 10 لاعبين خوضًا للمباريات الدولية.

وكانت مباراة منتخب عمان لكرة القدم ضد تركمانستان، في الجولة الثالثة من كأس آسيا 2019، هي المواجهة الدولية رقم 163 للاعب كانو، والتي شهدت تألقًا لافتًا منه، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع آخر.

أكد كانو أنه يفتخر بتحقيق هذا الإنجاز الكبير مع منتخب عمان لكرة القدم، حيث سيتقاسم المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية مع اللاعب الأميركي كوبي جونز صاحب الـ164 لقاءً دوليًّا.

وتابع كانو، صاحب الـ33 عامًا، تصريحاته قائلًا: “بالنسبة للمباريات الدولية أكيد الواحد يفتخر بخوض مباريات كثيرة مع منتخب بلاده.. هذا فخر لأي لاعب، والشعور الأفضل أن تلعب مباريات كثيرة مع المنتخب وتحقق نتائج إيجابية”.

وبدأ كانو مسيرته مع منتخب عمان لكرة القدم في عام 2003، وتوج معه بلقب كأس الخليج مرتين، ويأمل في قيادة بلاده للفوز على إيران، والتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

يُذكر أن قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم السابق، أحمد حسن، هو أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية برصيد 184 لقاء.