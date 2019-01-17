نجم ميلان يقترب من تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لاتفاق مع نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، إن تشيلسي قد يفكر كذلك في مد فترة الإعارة لتصل إلى عام بعد نصف الموسم الجاري في حال وافق يوفنتوس.

ويلعب هيجواين حاليًا مع نادي ميلان على سبيل الإعارة من يوفنتوس حتى نهاية الموسم، ويرغب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في إحضار هيجواين لتشيلسي رغم وجود تحفظ من إدارة البلوز على قدوم اللاعب الأرجنتيني.

ويذكر أن هيجواين شارك في الشوط الثاني في مباراة ميلان ويوفنتوس التي أقيمت بالأمس في السوبر الإيطالي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويريد ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي التعاقد مع مهاجم قوي لحل الأزمة الهجومية للبلوز، على الرغم من تواجد الفرنسي أوليفيه جيرو والإسباني ألفارو موراتا.