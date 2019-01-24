نجيب الإمام: جويدي مظلوم ومدرب الشباب رائع

المواطن - محمد سمعه

قال التونسي نجيب الإمام، نجم نادي الهلال والمنتخب التونسي الأسبق، إن المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للنادي الأهلي، حظه سيئ ومظلوم بسبب سوء نتائج الراقي بالفترة الأخيرة.

وكانت جماهير الأهلي وجّهت انتقاد شديد للمدرب جويدي بعد خروج الأهلي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الوحدة بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

وعلّق نجيب الإمام في تصريحات لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: المدرب بابلو جويدي مظلوم، لقد بدأ الموسم بشكل جيد وقوي للغاية مع الأهلي، خاصة أن الأداء الفني للفريق تحسّن بصورة كبيرة ولكن النتائج لم تسعفه في بعض الأوقات، وسبب تراجع نتائج الأهلي هو قلة المستوى الفني لبعض من نجومه مثل عمر السومة ومهند عسيري.

وأضاف نجيب الإمام: المدرب سوموديكا مدرب الشباب يحقق الآن نتائج مميزة هو مدرب رائع بغض النظر عن خسارته الكبيرة من نادي التعاون، ولكن المدرب سوموديكا بدأ يُحسن من نتائج الفريق بعدما كان بدأ الموسم بأدء مقلق.