نجيب الإمام: عدم التفاؤل يضر بالأخضر قبل كأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

أكد التونسي نجيب الإمام، نجم نادي الهلال والمنتخب التونسي الأسبق، أن وجود حالة من عدم التفاؤل قد تضر المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا في الفترة الحالية.

وتحدث نجيب الإمام لبرنامج “الوقت الأصلي” قائلًا: المنتخب السعودي مع كل مباراة يتطور أداؤه، صحيح أن الأداء الهجومي في مباراة الأخضر وكوريا الجنوبية لم يظهر للمنتخب السعودي، ولكن حالة عدم التفاؤل والمتواجدة حاليًا غير مطلوبة وقد تؤثر بالسلب على الأخضر.

وأضاف نجيب الإمام: المنتخب الياباني ومنتخب كوريا الجنوبية يتواجدان في التصنيف الأول كأبرز مرشحين للتتويج ببطولة كأس آسيا، ثم يأتي بعد ذلك المنتخب السعودي والمنتخب الأسترالي على سبيل المثال، الأخضر قوة لا يُستهان بها في البطولة الآسيوية.

وسيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا، أمام منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله.