نسرين طافش تدخل نادي الرجال السري

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بدأت السينما المصرية عرض فيلم “نادي الرجال السري” للفنان كريم عبدالعزيز وغادة عادل مع نسرين طافش وبيومي فؤاد، في مراهنة على شعبية النجمة السورية نسرين طافش في الخليج لتحقيق نجاح أكبر للفيلم.

وتخوض نسرين طافش أول أدوارها البطولية في عالم السينما، من خلال هذا الفيلم.

نسرين طافش من مواليد 15 فبراير 1982 ولِدت في سوريا في محافظة حلب لأب فلسطيني من صفد من أصل سعودي، ومن أم جزائرية من وهران، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2008، ثم بدأت حياتها الفنية بعدما انتقلت إلى دمشق.

وشاركت نسرين طافش في العديد من الأدوار الصغيرة التي كانت خلالها بدأت أولى خطوات النجاح منها مسلسلات “هولاكو” و”ربيع قرطبة” و”التغريبة الفلسطينية”، ولكن كان نجاحها قد حققته خلال مشاركتها البطولة بمسلسل صبايا عام 2009.

وحصلت نسرين طافش على الرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017، ومنذ عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة منها “متغير علي” و”123 حبيبي” و”إلا معك” في عام 2018.

والد نسرين طافش هو الشاعر يوسف طافش، وكانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح في عام 2008، ولكنها تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى أعلنت عن انفصالهما في عام 2013.