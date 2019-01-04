نصائح وتوجيهات من الشيخ الفوزان لنائب وزير الشؤون الإسلامية

المواطن - الرياض

استقبل عضو هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، اليوم، في منزله بالرياض، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، بعد مباشرته عمله في ديوان عام الوزارة، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لوزير الشؤون الإسلامية.

وهنأ الفوزان، الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد بالثقة الملكية الكريمة التي نالها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود له التوفيق والإعانة على كل ما فيه خير لدينه ثم لوطنه وقيادته الرشيدة.

وقدم الدكتور صالح الفوزان لنائب الوزير عددًا من النصائح والتوجيهات في أهمية السير على النهج الرشيد لهذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز- رحمه الله- وسار على نهجه أبناؤه البررة إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فقامت له دولة قوية مباركة ساد فيها الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله ثم بتحكيم الشريعة.

كما أوصى “الفوزان”، النائب ببذل المزيد من الجهد في الرقي بأعمال الوزارة وخدماتها، سائلًا الله- تبارك وتعالى- لمعالي النائب الإعانة على ما أنيط به من مهام وأعمال.

من جانبه، ثمن الدكتور يوسف بن سعيد له هذه النصائح والتوجيهات التي ستكون نبراسًا له في مسيرته العملية في وزارة الشؤون الإسلامية لتحقيق الأهداف الخيرة التي تطمح إليها القيادة الرشيدة، والتي يعمل على تحقيقها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وسأل الله تعالى أن يعينه ويوفقه.