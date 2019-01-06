نظام موارد يتيح خدمة الانتداب الإلكتروني

المواطن - الرياض

يواصل نظام موارد تقديم خدمة الانتداب الإلكتروني لمنسوبي وزارة الصحة بعد إيقاف إصدار موافقات الانتداب بالأسلوب الورقي واعتماد رفع طلب الانتداب آليًا اعتباراً من ٢٠١٩/١/١م، وذلك لضمان صرف مستحقات الموظفين فور استحقاقهم ودون تأخير.

وتهدف وزارة الصحة من نظام موارد تمكين موظفيها من القيام بأنشطة الموارد البشرية بأنفسهم بطريقة بسيطة ودقيقة من خلال تطبيق موارد للهواتف الذكية، كما توفر هذه التطبيقات الخدمات لموظفي وزارة الصحة لأداء أنشطتهم من خلال التطبيق على الإنترنت من أي مكان من العالم.

ويتيح نظام موارد العديد من الخدمات من بينها : – الدخول إلى صفحة المعلومات الشخصية.

– تقديم طلبات الإجازات وعرض تاريخ الإجازات.

– تقديم طلبات الانتدابات وعرض تاريخ الانتدابات

– عرض إشعارات “للعلم فقط”.

– اتخاذ إجراءات للإشعارات المتعلقة بالموظف.

– تحديد المدير الخاص بالموظف أو طلب تحديث للمدير. ويمكن التسجيل في نظام موارد لمنسوبي وزارة الصحة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الرابط التالي (هنا)

إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

اختيار مهامك الوظيفية: مدير أو موظف.

إدخال بيانات الجهة التابع لها من مركز أو مستشفى أو إدارة.

إدخال القسم التابع له أو التخصص مثل أشعة أو مختبر أو تمريض.

يذكر أنه مع انطلاق نظام موارد في فبراير الماضي أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل في النظام إلزامي للجميع، حيث سيتم قبول طلبات الإجازات الاعتيادية والانتدابات فقط من خلال الخدمات الذاتية، والتي تتطلب التسجيل مسبقًا في خدمة مديري.