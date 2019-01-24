نقل مباراة #النصر_أحد إلى المجمعة

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة النصر وأُحد من استاد الملك فهد الدولي.

وأعلنت لجنة المسابقات إقامة مباراة النصر وأُحد على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة 6:20 مساء الاثنين المقبل، بدلًا من يوم الأحد.

وكشفت لجنة المسابقات في بيان رسمي عن الأسباب التي دفعتها لنقل مباراة النصر وأُحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت في البيان: “بناء على بيان الهيئة العامة للرياضة بشأن إعلان النتائج الخاصة بلجنة التحقيق التي شكلها رئيس مجلس الإدارة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، للنظر في وضع أرضية استاد الملك فهد الدولي، والتي خلصت إلى عدم جاهزية الاستاد وملعب الأمير فيصل بن فهد لإقامة المباريات في الفترة الحالية”.

وتابع بيان لجنة المسابقات: “نظرًا لعدم مطابقة ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر للمعايير المطلوبة واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباراة عليه، حسب توصية الهيئة العامة للرياضة”.

وأكدت أن قرار نقل المباراة، يأتي استنادًا إلى الفقرة السابعة من المادة السادسة في لائحة المسابقات والبطولات التي نصت على أنه يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة من دون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة.

وكان مجلس إدارة نادي النصر أصدر بيانًا رسميًا، مساء أمس الأربعاء، يؤكد من خلاله رفض التام لنقل مباراة العالمي وأُحد أو تأجيلها، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه في خوض اللقاء في الوقت المُحدد، مساء يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض.