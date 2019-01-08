نورما تصل ذروتها في بلاد الشام .. تعليق دراسة وثلوج كثيفة وتوقعات بالمزيد

المواطن - متابعة

وصلت العاصفة “نورما”، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى ذروتها في بلاد الشام، متسببة بسقوط كثيف للثلوج في بعض المناطق الجبلية، خصوصًا لبنان، وترافق ذلك مع هبوب رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة في المناطق الساحلية، وفق ما أظهرت لقطات فيديو.

وتضرب العاصفة نورما، منذ الأحد الماضي، الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان، حيث انخفضت هناك درجات الحرارة بشكل كبير في تلك البلدان.

وأظهرت لقطات فيديو الثلوج وقد تراكمت بصورة كبيرة في مناطق بجبل لبنان، وسط توقعات أن يؤدي هذا التراكم إلى إغلاق طرقات.

وتسببت العاصفة في أضرار فادحة بمخيمات النازحين في عرسال، حيث غرقت المخيمات بمياه السيول وتحطمت الخيم من جراء العواصف، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وبشكل محدود سقطت الثلوج في المناطق الجبلية بالأردن، ولا سيما في المناطق المرتفعة من العاصمة عمان منذ مساء الاثنين، لكن الثلوج توقفت في نهار الثلاثاء، وسط توقعات بأن يتجدد سقوط الثلوج في ساعات المساء.

وقال موقع “طقس العرب”: إنه يتوقع تساقط الثلوج تدريجيًّا في المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، والتي تشمل جبال جرش وعجلون وقمم مرتفعات البلقاء والعاصمة عمان.