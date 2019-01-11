نيسان توسع تحقيقها بشأن كارلوس غصن إلى دول أخرى

المواطن - متابعة

قالت مصادر مطلعة: إن نيسان موتور وسعت تحقيقها بشأن رئيس مجلس إدارتها المعزول كارلوس غصن ليشمل تعاملات جرت في الولايات المتحدة والهند وأمريكا اللاتينية.

وأضافت المصادر أن جانبًا من التحقيق الداخلي الذي يجريه محققو الشركة، يشمل فحص قرارات اتُّخذت في الولايات المتحدة بواسطة خوسيه مونيوز الذي قاد عمليات نيسان في أمريكا الشمالية من 2014 حتى 2018. وقالت: إن مونيوز مُنح مؤخرًا إذنًا للتغيب عن العمل بسبب التحقيق.

وأوضحت نيسان هذا الشهر أن مونيوز، الرئيس المسؤول عن الأداء والذي يُنظر إليه على نطاق واسع في القطاع على أنه مقرب من غصن، متغيب ”للسماح له بمساعدة الشركة عبر التركيز على مهام خاصة ناجمة عن الأحداث الأخيرة“، بحسب “رويترز”.

وقال اثنان من المصادر: إن مونيوز لا يتعاون مع المحققين، ووصف كلاهما تصرفاته بأنها ”مماطلة“.

ووصف أحد المصادر مونيوز، الذي يرأس حاليًّا عمليات نيسان في الصين، بأنه ”شخص موضع اهتمام“ في التحقيق، مضيفًا أنه لم يتضح ما إذا كان ستوجه إليه تهم بأي مخالفات.

وقال أحد المصادر: إن بعض الأسئلة الموجهة لمونيوز تتعلق بحقوق للوكالة. وقال مصدر آخر: إن أسئلة أخرى مرتبطة بعقود مع موردي مكونات ومقدمي خدمات وافق عليها مونيوز حين كان يرأس عمليات نيسان في الولايات المتحدة.