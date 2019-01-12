نيمار قد يكون سبباً في رحيل كوتينيو عن برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي برشلونة الإسباني يهتم في الوقت الحالي، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن نادي برشلونة يخطط لبيع البرازيلي فيليب كوتينيو من أجل توفير المال المطلوب للتعاقد مع نيمار من النادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

ويعاني كوتينيو وذلك بسبب قدرته على التأقلم مع برشلونة منذ انضمامه للنادي الكتالوني في يناير من عام 2018 قادماً من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

ويذكر أن نيمار كان قد رحل عن صفوف نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو لينضم إلى نادي باريس سان جيرمان في صفقة مثلت صدمة لجميع محبي وعشاق برشلونة.