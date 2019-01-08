هاتف جديد من آيفون بـ3 كاميرات خلفية

المواطن - متابعة

تستعد شركة ” أبل ” لإطلاق هاتفها الذكي الجديد الذي سيطلق عليه اسم ” آيفون XI” أو ” آيفون 11، في العام 2019؛ حيث سيتضمن نظام الكاميرات الثلاث في الخلف، ليكون شبيها بمنافسيه بنظام التشغيل أندرويد، مثل هواوي ميت 20 برو.

وستكون اثنتان من الكاميرات فوق بعضهما، أو عاموديتين، كما هو الحال مع هاتف آيفون X اس؛ حيث ستشكل الكاميرتان مثلثين متساوي الأضلاع مع الكاميرا الثالثة، التي سيعلوها ضوء الفلاش المتوهج؛ فيما في أسفل مربع الكاميرات والضوء، سيكون هناك مكبر الصوت.

وما زال ” آيفون 11 ” في مرحلة التطوير الهندسي، ما يعني أن أبل يمكن أن تعمد إلى تغيير بعض المواصفات فيه قبل إنتاجه بصورة تجارية في سبتمبر المقبل؛ ومن المتوقع أن يؤدي وجود نظام الكاميرات الثلاثة إلى رفع سعر الجهاز أكثر من أي وقت مضى.