هتان باهبري رجل مباراة #السعوديه_لبنان

المواطن - محمد سمعه

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب هتان باهبري، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي، أفضل لاعب في مباراة لبنان، التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019، والمقامة حاليًّا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم اللاعب هتان باهبري مجهودًا أكثر من رائع خلال مباراة السعودية ولبنان على الرغم من عدم تسجيله أي أهداف في لقاء اليوم، لكن تحركاته ساهمت في تألق الأخضر والفوز على لبنان بثنائية دون رد.

ويذكر أن المنتخب السعودي، سيواجه المنتخب القطري في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات يوم الخميس المقبل.

وكان اللاعبان فهد المولد وحسين المقهوي تألقا وسجلًا هدفي فوز الأخضر على حساب منتخب لبنان في مباراة أقيمت على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

ويذكر أن هتان باهبري سجل الهدف الأول للمنتخب السعودي بشباك كوريا الشمالية في لقاء الجولة الأولى للأخضر في بطولة كأس أمم آسيا.