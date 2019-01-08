هتان باهبري .. قاد الأخضر للتخلص من عقدة البدايات المتعثرة

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب هتان باهبري، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي، بصورة لافتة للأنظار خلال مباراة السعودية وكوريا الشمالية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان هتان باهبري سجل الهدف الأول للمنتخب السعودي في لقاء كوريا الشمالية، وكان ذلك في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وحاول هتان باهبري تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب السعودية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة كوريا الشمالية ولكن دون جدوى.

ونجح هتان باهبري في دخول التاريخ بتسجيله الهدف رقم 1000 للمنتخب السعودي، وذلك بعد تسجيله الهدف الأول للأخضر في شباك المنتخب الكوري الشمالي.

روح معنوية عالية للأخضر ونجومه:

وسيعطي الفوز برباعية بلا شك روحًا معنوية عالية للاعب هتان باهبري وزملائه من أجل التركيز على الفوز على المنتخب اللبناني والمنتخب القطري من أجل العبور لدور الستة عشر في بطولة كأس أمم آسيا.

ولم يكن اللاعب هتان باهبري الوحيد المتألق في المباراة، حيث تألق كذلك اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال بعد إحرازه للهدف الثالث، وكذلك نال جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.

وسيستعد هتان باهبري وزملاؤه بداية من الغد لمواجهة منتخب لبنان في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا، حيث تُقام المباراة يوم السبت المقبل.

الأخضر يفك العقدة:

وقبل قيادة هتان باهبري للمنتخب السعودي للفوز على كوريا الشمالية، كان الأخضر نجح فقط في الفوز مرتين بمباراته الافتتاحية في بطولة كأس أمم آسيا، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 1988بعد تفوق المنتخب السعودي على منتخب سوريا بهدفين دون رد، بينما كانت المرة الثانية في نسخة عام 1996، وفاز الأخضر بسداسية دون رد على منتخب تايلاند.

أكد هتان باهبري بعد نهاية مباراة السعودية وكوريا الشمالية أنه سعيد بالانطلاقة القوية التي حققها الأخضر في بطولة آسيا 2019.