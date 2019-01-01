هجمات شرسة ضد #الهلال

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي الهلال بعد تعادله مع نادي التعاون للعديد من الانتقادات، وذلك بسبب احتساب 8 دقائق له كوقت بدل ضائع من قبل حكم لقاء التعاون خلال مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان محمد القاسم رئيس نادي التعاون سخر من تعادل الهلال مع فريقه قائلًا: هدف تعادل الهلال جاء في الشوط الثالث.

وعلّق الكاتب الصحفي عبدالرحمن الفريح عبر حسابه في تويتر قائلًا: 8 دقائق وقت بدل ضايع، قلناها لين ما يسجل الهلال.

وأضاف الفريح: بلنتي للهلال يُحتسب وبلنتي للنصر لا يُحتسب، عطوا الهلال الدوري وخلصنا.

ليست المرة الأولى:

وليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه انتقاد بسبب المساندة التحكيمية لنادي الهلال في بطولة الدوري، حيث سبق لسعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر أن انتقد حكام مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب حصول الهلال على بعض النقاط في المباريات بأخطاء تحكيمية، بالإضافة إلى مساندة تقنية حكم الفيديو المساعد لنادي الهلال على حد قوله.

يذكر أن نادي الهلال حاليًّا يتصدر بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

واعترض الجهاز الفني لنادي النصر في المباراة السابقة ضد نادي الفتح؛ بسبب بعض الأخطاء التحكيمية من قبل الحكم الإسباني مالينكو.